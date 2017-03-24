因應一例一休 南投建請中央放寬規定

南投縣政府今天邀集縣內的觀光業者，針對一例一休政策召開座談會，會中決定向中央提出放寬加班時數等規定的建議。

為因應一例一休政策帶來的衝擊，南投縣政府今天邀請縣內的觀光產業、餐飲業者等召開座談會，整合業者的意見，向中央反應修法方向。

南投縣長林明溱指出，一例一休政策引發爭議，也影響到觀光業，縣府因此特別邀集各界代表舉辦座談會，除了由縣府相關局處說明修正後的勞基法以及執行細則外，也要聽取各界的意見，由縣府統整後一起向中央建議修法方向。

其中在溪頭經營妖怪村的業者林志穎表示，修法後的加班費計算方式很複雜，不同假別和不同的加班時段，計算方式都不一樣，讓業者感到困擾，希望能朝彈性工時的方向來處理。

而在座談會結束時，林明溱綜合會議的結論指出，會中建議修正放寬加班時數的規定，採總時數管制方式，以利人力配置，加班費的計算方式，盡量單純一致化；其次是以總休例假日數計算方式，不要強制規定限制，讓勞工可自由調配例假與休息日。

最後是增加勞資協商空間，讓勞資雙方自行協商合宜的休例假及加班方案，讓勞資及消費者都能3贏，而縣府也將依此向中央建議修法。1060324

(中央社)