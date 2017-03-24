農藥殘留研商會維持原標準 有新證據可再重啟

針對農藥殘留容許量標準爭議，衛福部食藥署、農委會今召集專家學者舉行研商會，最後做出外界可提新資料再看是否重估、多與產業溝通與資訊揭露三項結論。對此結論，衛農兩部會下周將召開會議再協商，但官員表示，除非有新證據提出，否則應該會維持原公告。

衛福部食藥署日前公告修正「農藥殘留容許量標準」，放寬農藥達滅芬使用在萵苣的限量，以及開放農藥氟派瑞成分使用在茶樹可有6ppm標準，由於標準是由農藥商提供，引發外界嘩然。

但是這場邀集毒理學、毒物學、植物病理、食品科學、醫學領域的專家學者會議，大致都認為這項農藥殘留的科學面評估沒有太大問題，也符合國內法規跟國際農藥登記的原則，只是認為這次標準訂定造成外界誤解，官方在資料公開與溝通上有需要強化地方。

最後會議做出三點結論，對已經布施行的法規，外界仍可提供具體資料提出意見。行政機關可依據所提供的資料決定是否重啟評估。未來研訂農藥使用及標準時，除了考量病蟲害防治及食品安全外，也可以多考慮與產業溝通及國際貿易等面向。三是未來風險評估及風險管理相關資訊的揭露可以更透明，減少不必要的誤解。

(中時)