滑手機裝鎮定 飄出K味仍遭逮

高巿警新興分局中正所22日晚間11時許在復興一路超商前見1部白色自小客車紅線違停，2男1女在車旁不斷撥打電話，警方上前盤查後，22歲侯姓女子先是瞪大眼看著警察，隨後又刻意低頭滑手機，最後敵不過警方聞到K味，主動拿出毒品，現場起獲K盤1個、毒咖啡包3包、K他命2包及一粒眠46粒，2名男子雖否認知情，全案仍依毒品罪送辦。

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(中時)