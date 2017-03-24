孔劉見面會黃子佼主持 陶晶瑩爆主辦有「潛規則」
37歲男星孔劉近來以韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》走紅，出道17年的他下月底將首次來台舉行見面會，令許多死忠粉絲摩拳擦掌準備搶票，而活動上重要的主持人一角，昨(23日)黃子佼在節目上首度承認是他，令一旁的陶晶瑩超羨慕，還自爆曾自薦被打槍，原來全因主辦單位有特殊考量。
昨陶晶瑩在《女人234》節目中突然問一旁的黃子佼說：「孔劉見面會是你主持嗎？」只見黃子佼一臉驚慌、欲言又止，反問：「這可以講嗎？」之後承認：「對，怎麼了」，使全場來賓超羨慕，主持經驗也相當豐富的陶晶瑩也開玩笑氣說：「可恨。」
陶晶瑩隨後坦言，自己先前也有去爭取，沒想到卻被主辦方打槍：「他們不准女性主持人」，還說：「他（公司）是不准女生靠近他」，讓陶晶瑩只好飲恨，還打趣說當天要去當黃子佼助理，羨慕他可近距離看到男神。
(中時電子報)
關鍵字：孔劉
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