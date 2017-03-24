孔劉見面會黃子佼主持 陶晶瑩爆主辦有「潛規則」

孔劉下月來台，黃子佼認擔任主持人。（圖／翻攝自tvNdokebi臉書；Youtube）

陶晶瑩爆料孔劉主辦方不同意請女性主持人。（圖／翻攝自Youtube）

黃子佼昨承認擔任孔劉見面會主持人。（圖／中時資料照片）

37歲男星孔劉近來以韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》走紅，出道17年的他下月底將首次來台舉行見面會，令許多死忠粉絲摩拳擦掌準備搶票，而活動上重要的主持人一角，昨(23日)黃子佼在節目上首度承認是他，令一旁的陶晶瑩超羨慕，還自爆曾自薦被打槍，原來全因主辦單位有特殊考量。

昨陶晶瑩在《女人234》節目中突然問一旁的黃子佼說：「孔劉見面會是你主持嗎？」只見黃子佼一臉驚慌、欲言又止，反問：「這可以講嗎？」之後承認：「對，怎麼了」，使全場來賓超羨慕，主持經驗也相當豐富的陶晶瑩也開玩笑氣說：「可恨。」

陶晶瑩隨後坦言，自己先前也有去爭取，沒想到卻被主辦方打槍：「他們不准女性主持人」，還說：「他（公司）是不准女生靠近他」，讓陶晶瑩只好飲恨，還打趣說當天要去當黃子佼助理，羨慕他可近距離看到男神。

(中時電子報)