台南大員皇冠假日酒店 將是安平首家五星飯店

台南大員皇冠假日酒店在南市府永華中心舉行的徵才活動，吸引不少求職者前來應徵。(陳惠珍攝)

台南大員皇冠假日酒店董事長李錫淇(右4)、南市長賴清德(左4)與6間大學校長，共同簽定產官學合作備忘錄。(陳惠珍攝)

隸屬於IHG洲際酒店集團的台南大員皇冠假日酒店，24日正式宣布將於今年第3季開始營運，可望成為台南市第6家五星級飯店，首家落腳觀光勝地府城安平區第一家五星酒店；18歲才離開家鄉安平的台南大員皇冠假日酒店董事長李錫淇致詞時表示，他始終認為家鄉安平是一顆閃耀的寶石，值得大家再來旅遊、挖寶與探索，所以才引進該國際品牌酒店到台南。

24日由李錫淇、南市長賴清德與南臺科大、中華醫事科大、嘉南科大、崑山科大、台南應用科大、台灣首府大學等6家大學校長，在南市政府永華中心，共同簽署合作備忘錄，並在會場同時舉行大規模的徵才活動！

台南大員皇冠假日酒店首次對外宣布，為迎接今年第3季的開幕，將釋出近300個工作職缺，包括訂房員、清潔員、服務員與房務員、主任、經理等。該酒店擁有231間房間，最小的單人房約12坪，總營業面積15,000坪，地下3樓地上12樓，5家特色餐廳，以及挑高無柱式，可容納64桌宴會廳。

市長賴清德於致詞時指出，台南市以文化首都升格為直轄市，更以觀光樂園作為打拼的目標，根據交通部觀光局統計去年來台南觀光就有2000萬人，其中住宿就超過300萬人，代表台南已成為台灣國際旅遊的知名品牌，也歡迎安平在地子弟的李錫淇董事長，回到自己的故鄉，為觀光樂園的目標共同打拚。

台南大員皇冠假日酒店董事長李錫淇表示「台南大員皇冠假日酒店」隸屬「IHG洲際酒店集團」旗下的品牌之一，IHG是全球最大的連鎖酒店集團，相信可以為台南帶來更多的觀光發展與資源。

同時，他認為安平是一顆閃耀的寶石，所以引進國際品牌的酒店到台南，「台南大員皇冠假日酒店」不僅提供就業機會，培育更多在地學子，讓台南子弟願意留在台南工作外，更希望能帶動台南地區的觀光，為台南的發展略進微薄之力，讓「台南大員皇冠假日酒店」是在地與外地人在餐飲、住宿、觀光及旅遊的最佳選擇，而這也是身為台南人責無旁貸的使命。

台南大員皇冠假日酒店經理施孟甫指出，該酒店是台南知名觀光勝地安平區，惟一的五星級酒店，不但擁有室內游泳池，特色餐廳，且過半有122間房間都是面海，走路即可來到安平古堡、安平老街、億載金城等知名景點。

(工商)