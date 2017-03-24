台大醫院落腳雲林13年 邁向準醫學中心評鑑

外科部主任楊永健（左一）曾在八仙塵暴收治33位燒燙傷病人，創下全部痊癒紀錄，今天參與開場舞台劇演出。（周麗蘭攝）

台大醫院雲林分院改制13年了，院長黃瑞仁表示，眼下重點工作包括準備準醫學中心評鑑、籌建斗六院區燒燙傷加護病房、籌備虎尾院區二期工程等。台大雲林分院今天下午舉行「夢想啟動未來」改制13周年慶祝大會。

署立雲林醫院2004年4月改制為臺大醫院雲林分院，2007年虎尾院區啟用，2011年通過教學醫院評鑑，2013年通過重度級急救責任醫院評鑑。

院長黃瑞仁表示，2016年8月再次奉派到雲林，深感到地方鄉親對台大醫院雲林分院的信任與殷切期待。有鑑於雲林地區幅員寬廣，不時有重大車禍發生，他上任後整合心臟外科、胸腔外科、整形外科成立「外傷中心」，希望該中心成為民眾最可依賴的救治中心。另外，為加強急診醫學部與醫療科部之間橫向整合，也成立了「急重症醫學中心」，強化緊急醫療病人診治。

斗六院區擁擠的開刀房和病房不足，黃瑞仁上任後，也把外科系的耳鼻喉科、泌尿科的重點移往虎尾院區，與在虎尾起家的腫瘤醫學中心一起努力。此外積極推動長期照護中心，爭取國家級高齡醫學及社會福祉研究中心。

黃瑞仁指出，在總院全力支持下，各科別醫師均已到位，符合準醫學中心醫師及醫事人力要求，目前正積極準備準醫學中心評鑑，期盼透過評鑑過程，提升醫院水準。

國內燒燙傷醫療設備嚴重不足，雲林縣一直以來沒有燒燙傷病房，台大雲林分院目前正積極規劃整建斗六院區燒燙傷加護病房，預計106年底完成。為了呼應雲林縣醫療需求，也正籌備虎尾院區二期工程。

今天下午慶祝大會，以希波克拉底舞台劇為開場演出，希波克拉底是古希臘伯里克利時代醫師，被尊稱醫學之父，由黃瑞仁點燃希望火炬，象徵傳承希波克拉底對醫療的熱情與理念。

台大醫學生及疤痕合唱團演出燒燙治療史，演出者之一是外科部主任楊永健，他曾在八仙塵暴收治33位燒燙傷病人，創下全部痊癒紀錄，目前斗六院區燒燙傷加護病房即由他一手規劃。

(中時)