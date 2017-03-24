富邦本土先發3搶2 洋將投1休5
迎接隊史第1個球季，富邦悍將本季先發輪值大致底定，除了3名洋投羅力、神盾和力猛外，另外2個位置則由本土投手爭取，而因今年中職一、二軍升降天數從7天改為10天富邦總教練葉君璋也說：「球隊作戰方式會有點不一樣。」
本季除了3名先發洋投確定，另2名先發輪值將從黃亦志、陳明軒及范玉禹中選擇，而富邦原定的開幕戰先發羅力因腹肌拉傷，明晚開幕戰改推24歲本土投手黃亦志掛帥，周日第2戰預計交給神盾。
富邦第2周就將面臨5連戰，羅力可望歸隊，葉總表示：「他自己說狀況還可以，也有可能讓他投當周最後一戰。」黃亦志預計休5天後再上，第5號先發可能是陳明軒。
葉總提到，依目前的規劃，本季預計讓洋投1周投1場，「讓他們投1休5，我覺得這樣是比較順暢的，儘量不要讓他們投1休4。」
今年中職一二軍升降天數規定改變，未來無法像過去讓先發投手投1場後就下二軍，7天後再上一軍先發，對此葉總表示：「因為天數改了，以後要很小心處理，因為牛棚投手不知道會發生什麼事，不能少帶，可能變成野手要省著用。」葉總提到，在此規定下，要如何同時達成效果又保護選手，將是教練團的課題。
(中時電子報)
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