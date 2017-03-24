營造友善城鄉環境 竹東鎮拔尖級

位在竹東鎮的河濱公園內設置狗狗公園，營造人、狗與環境和平共處的空間。（莊旻靜攝）

新竹縣竹東鎮爭取中央「營造友善城鄉環境」補助，並由地方配合，達成環境衛生永續指標11項，昨天由環保署環管處技正邱國書、縣環保局長黃士漢等人，一同道竹東鎮軟橋地區參加成果發表，分享友善城鄉環境的執行經驗。

中央「營造友善城鄉環境」補助4050萬元、地方配合款達2054萬，在承諾達成指標中，包含公廁管理潔淨化、遛狗清便風尚化 清溝除污通暢化、居家外圍潔淨化、空屋空地綠美化、公共設施標準化。另外自選指標5項；景觀地標優質化、公共空間公園化、室內空氣清淨化、路面無坑平坦化、道路電纜整齊化等。

竹東鎮公所以在地客家文化，結合環保元素，藉由環保署補助經費，在頭前溪生態公園改造，內容還有配合河川管理辦法高灘地設施規定，設計非固定式的景觀移動廁所、狗狗公園、牆面彩繪、行人清潔箱、狗便清潔袋箱等，也將閒置的公有空地，建置成桃花環保公園，並設置公布欄，改善小廣告違規張貼。

黃士漢表示，「靚靚環保新竹東」、「新竹綠視界」、「自掃門前雪」等計畫，營造友善城鄉並推動整潔，以實地觀摩激發居民的認同感，共同響應、認養周邊環境，也造就如今成果。縣議員羅吉祥指出，在全台360多鄉鎮市中，竹東鎮是5個榮獲拔尖級鄉鎮之一，另外還有北埔、竹北、新豐、寶山，顯見新竹縣在垃圾減量、把垃圾變黃金的努力已有成效，他也呼籲竹東鎮務必妥善處理垃圾。

(中時)