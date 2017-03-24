綠營前黨工在陸失蹤 海基會再函海協會

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民主進步黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲傳出日前入境中國大陸廣東省後失蹤，由於海峽交流基金會尚未收到中國大陸有關方面的回應，今天二度函請大陸海協會積極協處。

海基會發布新聞稿指出，經澳門台北經濟文化辦事處洽請澳門政府協查，確定李明哲已於19日近午自澳門出境。又經海基會連絡台商協會，家屬洽詢珠海公安單位，均獲告知李明哲於19日上午11時51分自珠海入境，沒有遭公安逮捕、住宿或出境的紀錄。

海基會指出，19日晚間接到李明哲妻子的求助電話後，20日已透過傳真與電話方式通報中國大陸海峽兩岸關係協會，協調相關部門儘速協尋。

另外，透過台灣警政單位協調大陸公安單位協處，相關情形海基會均即時告知家屬，並持續與李明哲的家屬保持聯繫。

由於海基會迄今未接獲中國大陸有關方面回覆關於李明哲的消息，故再度函請海協會協處。

海基會呼籲大陸有關方面儘速協處並全力協尋，以維護兩岸人民往來的人身安全。1060324

(中央社)