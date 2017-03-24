同婚言詞辯論 朝野立委不認同邱太三

同婚釋憲案今天開憲法法庭言詞辯論，針對法務部長邱太三的說法，關注同婚的朝野立委也紛紛表示難以認同。國民黨立委許毓仁說，法務部明顯在幫專法建立論述。

同婚釋憲案開憲法法庭言詞辯論，邱太三在同婚釋憲辯論庭上說，民法是依數千年形成社會規範，遭酸是「千年部長」；邱太三會後開玩笑說，這次釋憲對他及國民而言，的確是千載難逢機會。

許毓仁透過臉書表示，今天的答辯，邱太三的論述明顯站在反對修民法，理由竟然是「稱謂」問題，還提到有立委跟他說以後跑紅白帖場，不知如何稱謂雙方家長，在喪禮儀式是否稱考妣為考考妣妣？「在稱謂問題上做文章，是低層次的論述，法務部應該改成恐龍部了。」

許毓仁說，今天的辯論庭看到現在，很明顯的是法務部（政府）在幫專法建立論述。大部分的鑑定人（民意）是站在修民法這邊。最後結果如何，還是要回到政治領袖的意志。

國民黨立委許淑華則表示，邱太三的發言感覺比較是個人的憂慮，而邱太三今天的論述，總統蔡英文到底要不要支持，應該也需要有所表態；國民黨立委李彥秀說，希望大法官釋憲後，能讓這個議題在立法院有更好地討論空間。

民進黨立委段宜康透過臉書表示，「什麼樣的奇談怪論，都動搖不了我們的意志」；民進黨立委蕭美琴則在立法院施政總質詢時表示，對於邱太三的發言，難以認同、無法接受；包括荷蘭、加拿大、紐西蘭這些允許同性婚姻的國家，沒有失去家庭倫理，生育率都比台灣還要高，沒有影響到整個家庭倫理與世代的問題。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，邱太三的立場是否可以代表行政院或政府立場？他認為，邱太三的說法，「不只是保守，而且還反動」，呼籲蔡總統及行政院長林全應清楚表態政府的整體立場。1060324

(中央社)