美韓軍演 卡爾文森號傳遭中俄盯哨

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美國極右派保守新聞網站報導，在南韓參加美韓軍演的美國卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦遭到一艘中國大陸偵察船和一艘俄羅斯偵察船盯梢。

大陸環球網引述美國布萊巴特新聞網（Breitbart）22日報導指出，來自美國官員的消息，中俄偵察船在南韓附近盯梢美國航艦。

不過由於布萊巴特新聞網多次傳出假新聞，這項消息的正確性有待進一步確認。

美國官員指出，卡爾文森號自2月18日進入南海後就遭到中國大陸偵察船監視，雖然美軍艦在這一地區通常會遭中國大陸偵察船監視，但遭俄偵察船監視的情況不常發生。

美韓近期在朝鮮半島舉行聯合軍演並演練「斬首行動」。美軍哥倫布號核子潛艇、卡爾文森號航空母艦、巴瑞號驅逐艦等艦艇也在朝鮮半島海域參與演習。1060324

(中央社)