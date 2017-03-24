前瞻計畫提1300億只得1200萬 宜縣：續爭取
行政院推動「前瞻基礎建設計畫」，宜蘭縣政府向中央爭取1300億經費，但目前僅核定1200萬，落差極大。對此，宜蘭縣府強調，總經費達950億的北宜直鐵未來若通過環評，相信中央會繼續編列工程經費，至於其他計畫，縣府會持續爭取，也盼中央依承諾支持協助。
宜蘭縣提報前瞻基礎建設計畫的項目計有11項，總經費最高的北宜直鐵達950億，另健全宜蘭道路路網計畫279億、陽明大學附設醫院二期計畫29億、中興文化創意園區12.95億、國家級長隧道災害搶救訓練中心暨消防廳舍新建6.65億等。
不過，宜蘭縣所提報的1300億經費，目前只核定1200萬元，名為「北宜鐵路提速工程規畫暨環境評析」。宜縣府表示，縣府提出的950億「北宜直鐵高架捷運化」建設計畫，未來規劃評估確定並通過環評後，中央應會繼續編列相關工程經費。
總經費居次的陽明大學附設醫院二期計畫，宜縣府表示，行政院長林全去年曾在出席陽大附醫蘭陽院區開幕典禮時，承諾全力支持陽大附醫升格為醫學中心，即使未納入前瞻基礎建設計畫，也會以年度預算來支持。
其餘9項橫跨交通、文化、觀光、環保、公安、運動等城鄉發展建設的計畫，縣府則表示，會持續爭取，希望中央能依承諾協助，支持編列預算。
(中時)
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