海東國小學童設計機器人獲獎 外校150位老師取經

海東國小舉辦教學觀摩會，來自150位全台教師前來觀摩，看孩童簡介自製的「暗蟬」機器人。（程炳璋攝）

一般國小學童下課後狂補英文、作文，台南市海東國小學童卻在老師與家長協助下，參加社團學習製作機器人，還到日本參加兩屆世界機器人比賽贏得團體冠軍。校方24日下午為此舉辦一場「行動學習推動計畫」示範觀摩會，全場坐滿來自全台各縣市的150位老師。

海東國小有老師與家長合組機器人設計團隊，有意願的學生放學後加入課後社團，從程式設計學起，包括製作、驅動機器人。

海東國小學童在機器人課程上展現驚人成果，不僅在程式設計方面，連續4年取得行動學習全國優良學校獎與最佳展覽人氣獎，還前往日本參加機器人比賽，在機械強國的日本隊伍中，連兩年拿下團體冠軍。

校方今年首度嘗試將機械程式設計課程融入社會科一般課程中，學童直接在課堂內就可以學習製作機器人的原理。這項教學引起全台各校老師興趣，海東國小24日下午舉辦全國教學示範觀摩，150位老師到場聆聽。

「你們怎麼做出這隻機械蟬的？」有老師好奇的向海東國小的學童發問，學童毫不怯場回答，展現大將之風。

海東國小教學團隊上台作簡報，分享以機械程式設計課程培養學童運算思惟與解決問題的能力，台下各校老師頻頻筆記，汲取海東教學經驗，帶回作為課程設計的參考。

(中時)