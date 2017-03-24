獅隊開季26人年輕化 中職1~3年級生多達11人

統一獅大量起用年輕小將，林威志(左一)、林航(左四)、陳傑憲(右二)開季都在一軍名單內。（中時資料照 葉姵妤攝）

中職28年明將正式開打，今各隊提出開季26人名單，統一獅大量啟用陣中年輕小將，加入中職才1到3年的球員，就多達11人，包含去年季中選秀加盟的林威志與林航，將有機會首度在一軍出賽。

獅隊26位球員中，就有11位加盟中職3年以內的球員，其中投手群就有5位，包含已經在一軍出賽的陳韻文、林子崴與邱浩鈞，另外林威志與林航，兩人都是去年季中選秀加盟中職，還未曾在一軍出賽，開季就登錄一軍備受矚目。

野手部分，捕手郭峻偉，內野手陳傑憲、蔡奕玄、莊駿凱與楊家維，外野手則有鄭鎧文，這幾位球員也都是中職1到3年級生，顯見獅隊努力讓球隊邁向年輕化。

(中時電子報)