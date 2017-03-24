端午節離島管制航線 27日上午8時開放訂位

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端午節離島管制航線自3月27日（周一）上午08：00開放訂位，金門航線已規畫498架次，共計5萬4230個座位數。

端午連續假期自5月27日（周六）起至5月30日（周二）止，疏運尖峰時段為5月26日至5月28日臺灣出發至離島方向，以及5月29日至5月31日離島出發回臺灣方向。

立委楊鎮浯辦公室指出，此次管制期間尖峰時段機票仍將加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，提醒鄉親因故無法搭乘時，務必於起飛前通知航空公司取消訂位，並依規定辦理退票，以維護自身權益。

(中時)