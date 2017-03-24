水情吃緊 台南市下月5日進入一階限水
台南地區近期降雨不如預期，南化水庫水量僅剩39%，若再無大量雨水挹注，台南市4月5日將進入第一階段限水，不僅夜間減壓供水，部分耗水措施都將禁水，預估可每天省下2萬噸水，保障5月底前台南不會進入分區供水。
台灣自來水公司第六區處解釋，台南地區每天需要90萬噸民生用水，啟動第1階段限水後，每晚11時至隔日清晨5時開始減壓供水，可望將每日民生用水量縮減至88萬噸，若以每人一天用水量250公升計算，每天省下2萬噸的水，可作為雨季來臨前的缺水準備。
進入首階段限水後，台南市區每座噴水池停用、暫時禁止所有街道與大樓外牆的清洗作業，並暫停檢查消防栓，商店屋簷常見的露天灑水降溫系統也將關閉。
水公司表示，在第一階段限水期間，曾文、烏山頭兩水庫出水量仍維持正常，南化水庫未來可能將支應高雄用水，因此必須省水。
南化水庫蓄水量僅剩39%，水庫溢流口露出大半，水公司強調水庫在無降雨挹注下，水情嚴峻情況仍將持續，為了避免進入第三階段分區供水的窘境，呼籲民眾務必節約用水。希望天降甘霖，紓解旱象，南化水庫水位回升，回復正常供水。
(中時)
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