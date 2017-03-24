日本去年對美投資 排名降至第6

共同社24日報導，在以收購企業或擴大業務為目的的各國對美國直接投資額排名中，2016年日本居第6位，與2015年的第2位相比大為後退。儘管日本的投資額比2015年增長了8.4%，但被投資額大幅增長的瑞士和加拿大等國超越。

美國商務部的外國直接投資統計（初值）顯示，日本2016年投資額為337.3億美元，而首位瑞士的投資額則增至591.52億美元，約為2015年的5.2倍；第2位加拿大的投資額增至約2.2倍。第3至5位分別是盧森堡、英國和荷蘭。

(旺報)