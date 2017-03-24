戴忠仁談「喝茶」：喝得起的人非富即貴

戴忠仁本週六將在高雄佛光山開講。(戴忠仁提供)

戴忠仁本月25日將在高雄佛光山開講。(戴忠仁提供)

資深主播戴忠仁連續2週在台灣南北兩地博物館演講茶的專題，掀起熱烈回響，明(25號)更將在高雄佛光山演講〈那些年我們一起喝過的茶〉，告訴大家古代的皇帝，為了搶鮮喝茶，也讓中國快遞運用比西方現代快遞還早了1千多年。

戴忠仁進一步指出，台灣茶曾經被西方上流社會認為是「世界第一等」茗茶，珍珠奶茶現在在紐約1杯賣2.5塊美金，但在150年前的紐約，台灣烏龍茶1磅就要1.5塊美金，喝得起台灣茶的人非富即貴。

戴忠仁希望藉由他的演講，讓大家更了解台灣茶的緣由，也更重視台灣生態環境的維護。戴忠仁演講〈那些年我們一起喝過的茶〉將在本月25日下午2點高雄佛陀紀念館雙閣樓免費開放入場。

(中時電子報)