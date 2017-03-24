湖口娃娃機大盜 3嫌函送法辦

新竹縣湖口鄉1家夾娃娃機店，去年底遭3名娃娃機大盜闖入盜走價值２５萬元的３Ｃ產品。（陳育賢翻攝）

新竹縣湖口鄉1家夾娃娃機店，去年底遭3名娃娃機大盜闖入盜走價值２５萬元的３Ｃ產品。（陳育賢翻攝）

猖獗娃娃機大盜，1秒破窗，3C產品慘遭盜！新竹縣湖口鄉1家夾娃娃機店，去年底遭3名娃娃機大盜闖入，以熟練手法，利用特製的道具，在娃娃機前用力按壓，玻璃便應聲而碎，幾秒鐘之間即盜走價值25萬元的3C產品，警方鎖定鄭姓等3名嫌犯，24日並將全案函送法辦。

警方調查，3名歹徒顯是預謀犯案，此集團專門鎖定夾娃娃機店內的單價昂貴的3C產品機台下手，去年12月28日凌晨2點多，3人進入湖口鄉大勇路1家夾娃娃機店後，即以特殊工具將娃娃機玻璃擊破，竊走了卡西歐手錶、Q7麥克風、藍芽喇叭、行動電源、藍芽耳機和4軸直升機等高單價物品等價值25萬元的商品後逃逸無蹤。

更惡劣的是，歹徒原本還想要將夾娃娃機旁的匯幣機也直接搬走，所幸拖到店外面時，剛好有人進來才作罷，行徑十分囂張，警方依現場監視畫面鎖定33歲鄭姓等3名嫌犯，今天依竊盜罪嫌函送法辦。

(中時)