WBC》獨霸! 冠軍賽波多黎各7成都在看

波多黎各連兩屆亞軍作收，冠軍戰當地高達7成觀眾都在看。（美聯社資料照）

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世界棒球經典賽落幕，地主美國一圓冠軍夢，美國與波多黎各冠軍戰電視收看人數310萬創下歷屆最高，波多黎各當地收視數字更是嚇人，冠軍戰時高達7成觀眾都鎖定頻道。

美國打進冠軍戰加持，今年經典賽在美國當地關注度提高不少，美波冠軍戰在大聯盟官方MLBTV創下230萬人收視紀錄，現場觀眾人數總計也自上屆2013年增加23趴，自88萬5212人，增加至108萬6720人，冠軍戰人數5萬1565人也是賽史第2佳。

波多黎各連兩屆亞軍作收，冠軍戰當地高達7成觀眾都在看。（美聯社資料照）

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兩度闖進決賽，波多黎各教頭羅瑞格茲(Edwin Rodriguez)認同WBC對當地棒球的推廣顯著，「至少這8年來就有很大轉變」，羅瑞格茲表示，自2012年柯瑞亞(Carlos Correa )以首輪選秀進入太空人隊，2013年經典賽，「今年陣中添進柯瑞亞、拜耶茲(Javier Baez)與林鐸(Francisco Lindor)這些新血，越來越多年輕人打棒球。」

今年WBC全明星隊，羅瑞格茲提到的3位新秀都入選，波多黎各就包辦5人，另外還有紅雀巨捕莫里納(Yadier Molina)、老將貝爾川( Carlos Beltran，冠軍美國隊反倒僅3人。

(中時電子報)