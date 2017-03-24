清明掃墓要小心 謹記「4不2記得」
為了預防林野墓地火災，新北市政府消防局第七救災救護大隊於清明節連假前，在中和區第五公墓進行清明公墓警戒搶救演練，以強化消防人員面對林野墓地火警發生之迅速應變能力。
第七救災救護大隊大隊長洪萬見呼籲，清明節民眾祭祖掃墓要謹記「4不2記得」，避免民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災之憾事。
「4不2記得」的「4不」是：一、雜草不亂燒，二、菸蒂不亂丟，三、爆竹不燃放，四、紙錢不飛揚；「2記得」是：記得滅餘燼、記得收垃圾。清明掃墓期間請減少使用火源，避免飛灰餘燼引燃雜草造成山林火災，並注意人離火滅原則，確實澆滅紙錢餘燼。
清明期間第七救災救護大隊於第五公墓設置駐點服務，並有提供滅火水袋發放，民眾上山前可索取水袋，帶水上山；此外墓地割除的雜草應集中放置，切勿引火燃燒；民眾燃燒紙錢後可用消防局所提供的水袋，裝水將餘燼澆熄，避免飛灰餘燼引燃雜草，降低山林野火的發生。
(中時)
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