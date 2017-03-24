季節限定「芒果青課程」 62歲芒果嬤駐校當講師

餉潭國小季節限定的「芒果青課程」，請來62歲獨力扶養兩外孫、有芒果阿嬤稱號的黃素梅（右二）駐校當講師，辛苦大半輩子的她相當感謝學校給她有個表演的舞台。（謝佳潾攝）

餉潭國小季節限定的「芒果青課程」，請來62歲獨力扶養兩外孫、有芒果阿嬤稱號的黃素梅（後排左）駐校當講師，辛苦大半輩子的她相當感謝學校給她有個表演的舞台。（謝佳潾攝）

餉潭國小有鑑社區人口老化嚴重，便透過理念課程協助長者找出生活重心及自信，當中季節限定的「芒果青課程」，請來62歲獨力扶養兩外孫、有芒果阿嬤稱號的黃素梅駐校當講師，辛苦大半輩子的她相當感謝學校給她有個表演的舞台。

「看到大家吃得開心就好。」年過耳順之年、沒想過會當駐校講師的黃素梅說，從獨力扶養3個女兒到2個外孫，她的一生似乎就註定歹命，但因餉潭國小的協助，她不僅有一技之長可以維生，還能教學生領講師費，命運徹底被翻轉，正面能量也時時包圍著她。

餉潭國小校長林秀英說，社區內多是隔代教養、單親等弱勢家庭，長者長期以來沒有生活重心，他們沒有自信也會導致學生沒有信心，因此在3年前順利成為理念學校後，決定在教育學童的同時，也要創立樂齡學習中協助老人家找到自我。

她說，黃素梅阿嬤在樂齡學習課程中，發現自己有醃製芒果青的傳統手法，加上社區每到12月至3月的芒果季節，總有盛產的土芒果，因此建議她能以手製的芒果青另賺一筆收入，而結果如預期般很受歡迎，去年更為她開設芒果青課程，請她教學童製作道地零嘴。

「老幼共學，是餉潭最美的事情。」她強調，當老人家找到生活目標，小朋友也跟著學習時，原本凋零老化的社區勢必會重新活躍過來，而這也是學校正在努力發展的目標。

(中時)