華山帶阿公阿嬤遠足 賞花海最快樂
難得的好天氣，華山基金會今天安排60餘位的獨居老人遠足去，踏青賞花海與參觀澎管處景點，阿公阿嬤們快樂一整天。
華山基金會「老人春季踏青郊遊」今天安排了60餘位的獨居阿公阿嬤在義工的協助下走出戶外，其中獨居西嶼78歲的薛姓老阿嬤由於身體不適，但在義工的勸說下，終於走出來，還高興的說：「澎湖還有很多地方，都還沒去過，今天參加華山郊遊活動，讓她看到了美麗的花花綠綠，感覺有新鮮感，最為快活。
華山基金會今天帶著阿公阿嬤們，除了前往菊苑參觀漂亮的花海景色外，還前往澎湖風景管理處遊客中心參觀澎湖各地的美麗景點影片，阿公阿嬤們一起回溯回味童年的菊島風情，合影重溫兒時情。
華山基金會在澎湖共有3個天使站，服務近300位弱勢長輩，提供免費到宅訪視、陪同就醫、護甲、原床泡澡等服務，足跡遍及馬公、湖西、白沙、西嶼、望安、七美等鄉，今天春郊安排60餘位長輩與義工走出戶外，未來仍將配合季節天氣持續辦理。1060324
(中央社)
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