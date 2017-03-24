阿里山櫻花月底盛開 交管延至清明連假
阿里山櫻花季管制措施將延長，交通部公路總局今天表示，今年阿里山櫻花將在3月底盛開，考量清明節連假有大批人潮，管制將延至4月4日。
106年阿里山花季已於3月10日展開，為提升賞花及觀光品質，公路總局從11日起，連續3個週末實施交管，不過，考量3月底進入櫻花盛開期，公路總局今天宣布，管制將延長至4月4日清明連假結束。
根據公路總局規劃，在管制期間，嘉義端到台18線65.5公里湖底觸到南投端到台22線塔塔加路段禁行小型車，管制時段分別為嘉義端小型車上午6時至11時、大客車上午6時至12時，南投端上午7時至11時。
另外，今年的花季還是會實行遊客總量管制，管制時段內團客1萬人、住宿遊客2000人、散客2000人、加上管制時段外上山民眾2000，總計1萬6000人。
公路總局提醒，後續花季疏運交通管制尚有25日、26日及清明連假4月1日至4日，共6日，請計畫前往阿里山賞花的民眾可提早規劃準備。1060324
(中央社)
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