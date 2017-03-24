瓣膜狹窄免動大刀 導管置換術救老婦

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一名82歲奶奶曾因心肌梗塞等問題做過開胸手術，近年因身體老化，出現主動脈瓣狹窄，若以傳統手術治療風險極高，醫院替她施作「經皮主動脈瓣膜置換術」，傷口小、降低風險。

收治患者的國泰醫院心臟內科主治醫師黃啟宏今受訪時表示，這位奶奶出現主動脈瓣狹窄，漸漸變得呼吸困難，爬2階樓梯就喘。

黃啟宏說，「經皮主動脈瓣膜置換術」（TAVI）是一項創新的心臟手術，利用經皮導管植入人工生物瓣膜，相較傳統手續得開胸、術後住院約10天，TAVI的傷口只有1公分，降低併發症及死亡風險，隔天就能下床，約3到5天就能出院。

黃啟宏指出，「主動脈瓣狹窄」是一種老化疾病，多半發生在60歲以上的老人家，除非是先天性可能提早到50、60歲，症狀和狹心症很類似，包括活動後容易喘、胸痛、昏倒，嚴重甚至可能心臟衰竭、危急生命。1060324

(中央社)