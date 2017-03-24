芋見你真好 華航諾富特推彩芋旅行

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桃園市政府與華航諾富特飯店合作推出桃園彩色海芋季「芋見你真好」城市綠旅行套裝行程，桃園市長鄭文燦表示，桃園機場捷運的開通，越來越多人發覺更多桃園的美。

假日不用人擠人，可以搭捷運來桃園賞花野餐，華航諾富特飯店推「芋見你真好」城市綠旅行套裝行程，民眾可以輕鬆體驗低碳旅遊，花海騎單車，草地野餐趣，徜徉桃園彩色海芋田之中，感受春天氣息，享受生活小確幸。

鄭文燦表示，桃園以打造「幸福城市」為出發點，不斷推動低汙環保的綠色政策，隨著綠色運輸的骨幹-桃園機場捷運的開通，越來越多人走進桃園，發覺更多桃園的美。

他表示，發展休閒農業及觀光產業是目前政府與農民們共同的目標，4月中即將展開的「農業博覽會」以及規劃中的「亞洲矽谷」，各項建設陸續到位，桃園的能量蓄勢待發。

桃園市政府3月份推出「2017桃園彩色海芋季-芋見你真好」，以大園區長期培育的獨特彩色海芋吸引民眾前來。

鄭文燦強調，這次特別與華航諾富特飯店合作，別出心裁地利用愛情微電影的方式，希望用年輕、創意的方式行銷桃園，將浪漫的城市綠旅行氛圍展現給大家，桃園敞開大門，歡迎大家來玩，也呼應這次活動主題，桃園，遇見你真好。1060324

(中央社)