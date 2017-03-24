「吃了會神聖而平靜」快來墾丁尋迷幻魔菇
墾丁春天音樂季下星期登場，早些年因毒品進場變了調，近年在警民合作下有減緩趨勢，不過墾管處卻邀請大家到滿州永靖社區，尋找素有天然興奮劑之稱的祼蓋菇，讓遊客一窺號稱「吃了會有神聖而平靜感覺」的迷幻魔菇真面目。
去年加入生態旅遊行列的永靖社區，在推廣行程「茂伯送信」的資源調查中，發現只有下雨過後才會出現的祼蓋菇，據說食用後會產生看見繽紛多彩世界的幻覺，現在因環境變遷已不多見，因此社區解說員邀請大家去親眼一睹迷幻蘑菇的真面目。
墾管處表示，一開始生物學家並不知道祼蓋菇具有迷幻效果，1939年在墨西哥南部，民俗植物學家進入印第安人部落，參加部落神秘的宗教儀式，才發現當地的巴西祼蓋菇具有迷幻效果，且在部份外國原民文化中，還認為祼蓋菇是神的血肉之軀。
墾管處指出，一般人認為鮮豔的蘑菇通常有毒，看到潔白的裸蓋菇就以為無毒無害，3年前還有民眾把陽明山擎天崗牛糞上的裸蓋菇摘回，炒後吃下肚，卻出現呆傻且口水直流的症狀，並提醒迷幻魔菇被列為第2級毒品與第2級管制藥品，亂吃恐會致死。
由於裸蓋菇出沒的地點與時間稀少，因此永靖社區解說員特別定於4月1和2日2梯次，讓遊客來嗨翻音樂季之際，也能來場魔幻菇尋覓之旅。
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(中時)
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