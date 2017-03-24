人潮不如以往 墾丁旅宿與客運推凍漲、優惠

為重現往年墾丁沙灘上滿是比基尼妹的榮景，墾丁旅宿業與客運業者接招，從降價、促銷到凍漲皆有。（周綾昀攝）

墾丁旺季揭開序幕！下星期到來的墾丁春天音樂季場次與熱潮不如以往，旅宿業者推動住宿送晚餐等優惠，屏東客運的墾丁快線，也祭出凍漲及實地旅遊攻略，希望藉此再找回往昔墾丁街頭塞爆人頭與車潮的榮景。

往年由5個音樂活動組成的墾丁春天音樂季，每年吸引萬人朝聖，今年春浪與墾丁泡泡趴等仍停辦，只剩夏都春宴與春天吶喊，恆春半島旅宿業有感訂房慢熱，大飯店推出連假外的促銷。

墾丁福華平日入住一泊二食3000元有找，還享早、晚餐與半日遊，夏都沙灘酒店則2人同行4500元起，再送留影館鑰匙圈。民宿部份，屏東民宿協會理事長林榮欽指出，剩1星期就到來的音樂季，至今民宿僅6、7成住房率，和以往必定爆滿情況不同，已有部分未滿房的民宿降價求客。

交通問題縣府則與屏東客運合作，爭取經濟部工業局「4G智慧寬頻應用城市計畫」補助，旅客只要透過「墾丁好行訂票平台」，可透過旅遊達人分享給遊客的實地旅遊攻略，且在全台客運業者喊漲的時候，墾丁快線來回票持續凍漲，並標榜能網路訂票。

(中時)