紫斑蝶今飛抵雲林 呼應林內鄉紫斑蝶季

我要評比

今天一大早華南國小校園就有紫斑蝶飛舞。（周麗蘭攝）

今天上午天氣炎熱，紫斑蝶從台東、高雄飛抵雲林，據台灣紫斑蝶生態保育協會五分鐘有九百隻蝶量，雖然數量不算多，但總算嗅到紫斑蝶的訊息了。

今天一大早古坑鄉華南國小就出現蝶蹤，意味今年紫斑蝶季登場，林內鄉公所明後天及下周末舉辦紫斑蝶季賞蝶活動，時機很恰巧，不過明天冷氣團報到，蝶況不明。

林內鄉今天早上10點開始出現紫斑蝶，11點過後每分鐘有200隻。

國道三號林內段每年在紫斑蝶過境之際，國公局會實施外側車道封道，使紫斑蝶飛越時不至於被快速車輛撞斃，今天仍未達到每分鐘300隻的封道標準，因此今天並未啟動封道措施。

(中時)