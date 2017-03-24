推動穆斯林旅遊友善環境 日月潭業者參與踴躍

日管處在日月潭經典大飯店辦理日月潭「穆斯林餐旅認證」教育訓練，業者參加踴躍。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處為持續改善日月潭穆斯林旅遊接待環境，今日下午在日月潭經典大飯店辦理日月潭「穆斯林餐旅認證」教育訓練，總計參與民眾及觀光相關從業人員逾百人，顯示有不少業者對於加入穆斯林觀光旅遊市場擁有濃厚的興趣。

配合政府新南向政策，爭取穆斯林旅遊市場客源，日管處目前除了已就向山、水社、伊達邵等遊客中心建立友善穆斯林公廁、祈禱室等公共服務設施，並於邀請中國回教協會舉辦「穆斯林餐旅認證」教育訓練。

課程內容包括伊斯蘭、穆斯林的基礎簡介，以及後續餐旅業者如何取得相關認證，未來其相關觀光服務注意事項等，參與課程人員包括日月潭週邊之飯店、餐廳、民宿等業者，或者董事長、經理、主廚或行政人員，無不認真學習、勤作筆記。

部分業者並表示未來有申請認證或已在申請認證中之規畫，訓練課程總計參與人數超過百人，藉此課程也同時宣導觀光從業人員建立正確的穆斯林服務觀念，對日月潭地區發展穆斯林旅遊有一定的成效。

(中時)