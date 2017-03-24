山林復育協會 將復育霧社高峰天然林

台灣山林復育協會曾至國姓鄉復育廢棄檳榔園成原始林，並將至霧社高峰進行復育行動。（廖肇祥攝）

台灣山林復育協會曾至國姓鄉復育廢棄檳榔園成原始林，另將至霧社高峰果園進行復育行動。（廖肇祥攝）

台灣山林復育協會即將在霧社高峰廢棄果園舉辦復育天然林行動，此舉為響應世界森林日，希望能亡羊補牢，復育數百年來殖民統治的濫墾濫伐的森林。

台灣山林復育協會自2016年3月成立，今年屆滿一年，這一年來四處探訪殘存的天然林，希望作為山林復育的藍圖，期間也不斷進行天然原始林復育的宣講，引發許多人共鳴，陸續有多位地主一起合作「棄耕返林」，重建天然原始林。

2017年3月26日為世界森林日，台灣山林復育協會於霧社高峰地區的廢耕果園發起天然原始林復育行動，預計吸引上百位民眾報名參加，理事長蔡智豪指出，有別於一般種樹，此次行動以復育天然原始林為目標，原有廢耕果園的地主因不忍看到台灣山區殘破的樣子，因此共同發起復育行動，協會成員上月5日已先進行森林生態調查，並以當地的天然原始林「青葉楠優勢的植物社會」作為復育藍圖。

而此民間自發性的森林復育行動，林務局曾派造林生產組專門委員鄧江山南下現勘，並針對26日的活動，提供長葉木薑子、三斗石櫟、青剛櫟等苗木，協會指出，霧社舊名巴蘭，而巴蘭的舊部落就是仁愛鄉高峰，是一個可以遠眺人止關也是進入霧社的重要關口，巴蘭社總頭目瓦歷司布尼，在霧社事件時與日本人周旋，在高峰這個地方收留了許多老弱婦孺及族人，延續了族人的命脈，而復育山林，也是守護後代子孫。

(中時)