狗能嗅出腫瘤病變？台南生技業者培訓嗅癌犬

我要評比

業者培訓的嗅癌犬可從尿液味道，聞出有無罹癌。（曹婷婷攝）

狗能嗅聞出人體有腫瘤病變？台南一家生技業者引進國外「癌症嗅探犬」檢測機制，培訓狗兒藉由嗅聞人體尿液，揪出大腸癌準確度達9成，不過，醫界對此則持保留態度。

台南市歸仁區一家生技業者花了2年時間，今日對外發表這項新興的檢測癌症機制，目前率先針對大腸癌做研發與測試，初步已有400個樣本，其中4人被揪出為早期癌前病變、3期大腸癌等情形。預計今年進入第二階段將針對肺癌、腎臟癌、膀胱癌、尿道癌篩檢模式。

該生技公司處經理卓梁賢表示，嗅癌犬在美國、日本、英國等國早已有研究，英國甚至已經施行20多年，狗兒可聞出的癌症包括肺癌、乳腺癌、膀胱癌、卵巢癌等。

業者看好這項新的檢驗癌症方式，是因其屬非侵入性、偽陽性低、快速方便等特性，尤其，很多儀器檢驗不出來的癌前病變，狗也能聞出，目前也與2家醫院進行研究合作。

對此，奇美醫學中心血液腫瘤科主治醫師吳鴻昌表示，目前臨床上沒有常規使用這種方式來偵測癌症，且癌症醫學會也未公告有這種作法，信效度應該值得在觀察。

(中時)