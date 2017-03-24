不滿張景森原民傳統領域主張 埔里餐廳掛牌抗議
原住民族委員會在2月14日公布了《原住民族土地劃設辦法》，將私人土地排除在傳統領域外，而僅包含公有地，訂立過程中，行政院政務委員張景森承認造成政策轉彎是因為他的主張，埔里鎮有開設餐廳的原住民店家，在店門口設立「張景森 and dogs 禁入本店」告示表達抗議。
《原住民族土地劃設辦法》排除私有地，將使得原住民族的傳統領域土地變得破碎，無法完整復原各族氏祭儀場所、獵區、聖地，引發原住民團體強烈抗議，甚至至凱達格蘭大道面向總統府紮營抗議。
張景森面對媒體詢問，他是有這樣的主張，也願意承擔責任，並強調原住民的傳統領域歷史上經常變遷，要用什麼年代做基準，用什麼證據來證明，技術上本就很困難。但這樣的說法仍不被原民所接受，埔里一間餐廳主人，便在店門口立下黑板，上面寫著「張景森 and dogs 禁入本店」。
該店主人表示，這是為了表達不滿張景森的主張，他這麼位高權重的人，對於任何決策建議都要很慎重，但他並沒有對原住民傳統領域歷史作通盤瞭解，也未瞭解劃設後原民使用土地的方式，便主張不劃入私有地，這對於原民文化的延續會產生永久性的傷害。
但因該店主人也有朋友名叫「張景森」，為怕造成誤會，過沒多久便將文字抹除，該店主人表示，這麼做不是做人身攻擊，而是希望告訴政府高層，要多多瞭解基層人民的心聲。
(中時)
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