全球傑出領袖小英列第8 台網友酸：僅8位參加？

全球最傑出領袖，小英總統列第8，網友罵聲連連。(本報系資料照片)

美國財經雜誌《財星》（Fortune），今公布2017年全球最傑出50大領袖名單，蔡英文總統名列第8，排名還比德國總理梅克爾（第10）還前面，《財星》指小英不但是台灣第一位女總統，更在中國打壓下企圖讓台灣走出新方向。此消息一出，台灣網友罵聲連連！

不少網友難以置信：「是倒數我就信」「洋人不懂台的黑」「名列第8，評鑑的標準為何？既然如此優秀，國內執政卻是民調低落，好奇怪～」「花了幾億買廣告？」

更有網友猛酸小英：「只有8位參加。」「x， 以前我們是四小龍，現在變八爪魚 ，這個到底有什麼好爽的。」「哪方面傑出？你說美食評論那我倒同意。」「這是我本世紀以來聽過最好笑的笑話，大笑三聲表示敬意XD」「說個笑話：空心菜很傑出。」「所以這是告訴我們，其他國家的領袖更爛的意思嗎？」

以下為全球前十大影響力領袖名單：

一、芝加哥小熊隊總經理西奧·艾普斯坦

二、阿里巴巴集團主席馬雲

三、羅馬教宗方濟各

四、首富之妻梅琳達·蓋茲

五、亞馬遜創辦人貝佐斯

六、非裔編劇艾娃·杜韋奈（Ava DuVernay）

七、新任美國國安顧問麥馬斯特將軍（H.R. McMaster）

八、中華民國（台灣）總統蔡英文

九、資深聯邦參議員麥肯

十、德國總理梅克爾

(中時電子報)