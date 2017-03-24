全球傑出領袖小英列第8 台網友酸：僅8位參加？
美國財經雜誌《財星》（Fortune），今公布2017年全球最傑出50大領袖名單，蔡英文總統名列第8，排名還比德國總理梅克爾（第10）還前面，《財星》指小英不但是台灣第一位女總統，更在中國打壓下企圖讓台灣走出新方向。此消息一出，台灣網友罵聲連連！
不少網友難以置信：「是倒數我就信」「洋人不懂台的黑」「名列第8，評鑑的標準為何？既然如此優秀，國內執政卻是民調低落，好奇怪～」「花了幾億買廣告？」
更有網友猛酸小英：「只有8位參加。」「x， 以前我們是四小龍，現在變八爪魚 ，這個到底有什麼好爽的。」「哪方面傑出？你說美食評論那我倒同意。」「這是我本世紀以來聽過最好笑的笑話，大笑三聲表示敬意XD」「說個笑話：空心菜很傑出。」「所以這是告訴我們，其他國家的領袖更爛的意思嗎？」
以下為全球前十大影響力領袖名單：
一、芝加哥小熊隊總經理西奧·艾普斯坦
二、阿里巴巴集團主席馬雲
三、羅馬教宗方濟各
四、首富之妻梅琳達·蓋茲
五、亞馬遜創辦人貝佐斯
六、非裔編劇艾娃·杜韋奈（Ava DuVernay）
七、新任美國國安顧問麥馬斯特將軍（H.R. McMaster）
八、中華民國（台灣）總統蔡英文
九、資深聯邦參議員麥肯
十、德國總理梅克爾
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。