啟德吊車展 明後兩天開放參觀

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啟德機械起重工程公司明、後兩天將開放廠內，供民眾參觀，預計展出市值超過17億的裝備。（啟德提供）

啟德機械起重工程公司創辦人胡鵬飛去年底逝世，公司動員數十輛吊車送葬，行經竹科、新竹市，圍觀者眾。胡鵬飛熱心助人，也要求兒子胡漢龑行善、有助公益，該公司明、後（25、26日）2天將開放啟德寶山廠，供民眾參觀，展出包含全台最大1250噸覆帶吊車，讓民眾近距離欣賞重機械的美。

啟德機械起重工程公司2014年曾展出全台首次吊車、起重機、怪手、運送車，吸引上萬民眾到場欣賞，不少小朋友爬上吊車，近距離接觸。啟德起重副總曾明忠指出，參展裝備有70噸吊車3台、130噸吊車4台、300噸吊車、500噸吊車、800噸吊車、750噸吊車、1200噸吊車，以及消防車、堆高機、壓路機、推土機等，展出機械市值超過17億，都會同場亮相。

曾明忠說，展場地點就在新竹縣寶山大崎村大雅路二段365號啟德廠內，一共分3個場地展出，還有德國、日本起重車廠一同共襄盛舉，歡迎民眾參觀。

(中時)