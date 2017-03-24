女警不畏氣爆傷 破獲非法持有獵槍案
里港警分局偵查隊女警李菡佾，2014年間於高雄市一心派出所實習時，正巧遇上高雄氣爆，雙手被炸得2、3度燒燙傷，目前仍在復建中，但受傷並無礙她打擊犯罪決心，今日在轄區破獲一起非法持有獵槍案，同事都為她表現按讚。
李菡佾特考班畢業後分發屏東服務，日前接獲情資，在高樹鄉有人疑似持有改造槍枝非法射獵，她依著線索歷經一個多月蒐證，查出53歲潘姓男子涉有重嫌，立刻向屏檢聲請搜索票，前往潘嫌藏匿高樹鄉泰山村處所執行搜索，當場查扣空氣長槍及土造長槍各1枝，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪移送偵辦。
輔仁大學外文系畢業的她，曾到義大利當交換學生，從小富有正義感，發現社會上需要幫助的人，總會主動伸手援助，大學畢業後毅然決然投身警界，無奈還沒正式分發就碰上氣爆，但未因此氣餒，堅持站在警察工作崗位，且積極從事犯罪偵查工作，打破女警只能從事文書處理，還可以是破案高手。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。