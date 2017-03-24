女警不畏氣爆傷 破獲非法持有獵槍案

李菡佾不畏氣爆傷勢，積極投入偵查工作。(林和生翻攝)

因女警李菡佾歷經一月的蒐證，才將持有槍枝非法射獵的潘嫌逮捕到案。(林和生翻攝)

里港警分局偵查隊女警李菡佾，2014年間於高雄市一心派出所實習時，正巧遇上高雄氣爆，雙手被炸得2、3度燒燙傷，目前仍在復建中，但受傷並無礙她打擊犯罪決心，今日在轄區破獲一起非法持有獵槍案，同事都為她表現按讚。

李菡佾特考班畢業後分發屏東服務，日前接獲情資，在高樹鄉有人疑似持有改造槍枝非法射獵，她依著線索歷經一個多月蒐證，查出53歲潘姓男子涉有重嫌，立刻向屏檢聲請搜索票，前往潘嫌藏匿高樹鄉泰山村處所執行搜索，當場查扣空氣長槍及土造長槍各1枝，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪移送偵辦。

輔仁大學外文系畢業的她，曾到義大利當交換學生，從小富有正義感，發現社會上需要幫助的人，總會主動伸手援助，大學畢業後毅然決然投身警界，無奈還沒正式分發就碰上氣爆，但未因此氣餒，堅持站在警察工作崗位，且積極從事犯罪偵查工作，打破女警只能從事文書處理，還可以是破案高手。

(中時)