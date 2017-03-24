南投地檢署拍賣 4台中古車順利拍出
南投地檢署今日變價拍賣會拍賣4部車輛，包括廂型車2部、附吊桿大貨車1部及一般自小客車1部，起拍價在3萬2000元至4萬8000元不等，其中最受青睞係一輛附吊桿自用大貨車，車齡約30餘年，車況尚佳，經過數人喊價追價，結果以13萬元拍出，其餘3部車輛亦以3萬5000元、4萬1000元順利拍出。
南投地檢署在下午2點舉辦拍賣會，所拍賣的4部車輛是日前偵辦違反森林法、藥事法等案件所扣押保管，因屬犯罪所用之交通工具或被告所有，為保全犯罪所得之追徵、避免車輛價值減損，經由被告等人同意進行拍賣。
2部廂型車、1部附吊桿自用大貨車、1部自小客車，車齡約20到30餘年，均無積欠罰單、稅金，亦無設定負擔，吸引不少民眾前來觀覽競標，大多是經營車行或修配廠的行家。
這次拍賣會「拍賣官」檢察官張鈞翔，去年底才叫賣87件木藝品，今日又主持車輛拍賣會，主持風格活潑，現場氣氛熱絡。
其中附吊桿自用大貨車，起拍價4萬8000元，在民眾屢次追價下，最後以13萬元落槌敲定買主，買主直說這部車的價值在於吊桿，車子稍微整理還是很好用的，另外廂型車也以3萬5000元拍出，自小客車以4萬1000元拍出，今日拍賣總額達24萬1000元，拍賣過程順利圓滿成功。
(中時)
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