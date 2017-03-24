師駕車載3學生返家車禍 幸僅輕傷

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嘉義縣一所私立工商職業學校林姓老師，24日駕廂型車準備載3名學生返家，不料，途中疑似自撞安全島，車輛側翻，所幸車內4人僅輕傷，已無大礙。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月24日

嘉義縣一所私立工商職業學校林姓男老師，今天下午駕廂型車準備載3名學生返家，不料，途中疑似自撞安全島，車輛側翻，所幸車內4人僅輕傷，送醫治療，已無大礙。

嘉義縣消防局表示，台19線往六腳鄉方向，於下午3時46分左右，傳出1輛廂型車側翻意外，朴子消防分隊救護車趕抵，發現是1所私立工商職業學校老師載3名學生返家發生意外。

消防局指出，駕駛林姓男老師與2男、1女學生身體無明顯外傷，僅有碰撞造成的疼痛，立即送醫治療，已無大礙。

警方表示，林姓男老師下午駕駛廂型車從學校出發，行經台19線往六腳鄉方向行駛，經過朴子大橋後，疑似撞上安全島側翻，所幸4人均無大礙；林姓男老師並未酒駕，至於事故原因，需進一步調查釐清。1060324

(中央社)