澎生命紀念館25日開放 清明祭祀先人

清明將屆，澎湖縣政府及各鄉市生命紀念館與納骨堂塔，25日起開放至4月4日止，中午時段亦不休息，供民眾和返鄉民眾追思及祭拜先人。中央社 106年3月24日

澎湖縣政府及各鄉市生命紀念館25日起開放至4月4日止，中午時段不休息，供民眾和返鄉民眾追思及祭拜先人。

澎湖縣政府表示，依循傳統習俗，在清明節的前後10天裡，都是適合掃墓祭祖的日子。

由於今年清明一連有4天連假，考量部份旅外鄉親無法放假或無法購買到機位，包括菜園與隘門等生命紀念館和市的納骨堂塔，也都提前在25日的周休開放民眾掃墓祭祀先人，中午時段也不休館。

澎湖縣政府民政處表示，今年清明節法會，只辦理統一祭祀不普渡，且為響應節能減碳，請配合一爐一支香、紙錢減量燒，減少空氣污染做環保。

縣府為尊重多元宗教及擴大服務民眾，生命紀念館將於清明節連假辦理法會，道教法會在菜園和隘門分別在4月1日和3日上下午各1場；基督教省墓追思禮拜在2日下午3時至4時30分；天主教為亡者祈禱彌撒在3日上午9時30分至10時30分，籲請民眾配合。1060324

(中央社)