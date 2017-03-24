洗不停的女孩 原來罹患強迫症
雲林縣一名國中女學生，每天都花3、4小時洗澡，而且每次進出房間都要洗一次，被診斷罹患強迫症，經服藥及認知行為治療後，症狀才減輕。
成大斗六分院精神科醫師戴瀅純今天表示，這名國中女生的母親帶女兒門診時，淚眼婆娑地表示，女兒自從上國中後，變得很愛洗手，家人原本以為她只是愛乾淨。
可是，女兒卻愈洗愈久，後來變成洗澡，每次進房間前都要洗一次澡，走出房間後還得洗一次，再換上一套乾淨衣服，每天花在洗澡的時間至少有3、4小時，經常洗到半夜。
戴瀅純表示，這名少女的症狀已遠超過愛乾淨的程度，也就是罹患所謂的「強迫症」。強迫症的盛行率約1%-3%，大部分在20歲前後發病，但有些患者在青春期就已出現症狀。
她說，強迫症包括強迫思考和強迫行為，兒童或青少年較常見的症狀是怕髒汙、怕感染、怕傷害家人、怕家人遭遇不幸，或是怕事情沒做好，這些強迫思考會帶來強烈的焦慮不安。
患者為了減少焦慮、預防擔心的事情發生，就會進行重複的強迫行為來抵銷強迫思考，有些患者會有重複檢查、計算、排列、默念等行為。
戴瀅純表示，這名原本抗拒就醫、服藥的國中女學生，經由家人長時間的陪伴、鼓勵後，才願意就醫服藥，並定期接受心理師的認知行為治療，如今已經減少洗手、洗澡的頻率。
她說，幾乎每個人都有一些強迫症狀，如果程度輕微、不造成困擾，也不影響生活，不會診斷為強迫症；但若症狀已到了「不合理」的程度，就應該評估就醫，接受治療。1060324
(中央社)
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