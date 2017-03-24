IMF前副總裁：川普 亞洲經濟黑天鵝

前國際貨幣基金（IMF）副總裁朱民今天表示，近來美元走強又走弱、10年國債上升又下跌，美國股市不斷波動與調整，美國總統川普經濟政策的不穩定，是今年亞洲經濟成長的最大不確定因素。

擔任北京清華大學國家金融研究院院長的朱民在博鰲亞洲論壇演說時表示，亞洲經濟的基本格局是穩健增長，和全球相比，亞洲的經濟成長仍遙遙領先，是全球經濟增長的主要動力。

財經網整理朱民的演講指出，亞洲也面臨很大外部不確定性，一個是來自全球經濟低迷，導致亞洲出口不強勁，進而影響亞洲經濟成長速度。

此外，川普的政策衝擊也是一大不確定因素。他表示，今年經濟的主要觀察包括美元波動、美國貨幣市場波動，以及美國經濟成長波動，這些波動對全球經濟發展將產生極大影響。

他估計，美國國內生產毛額（GDP）下降1個百分點，對中國大陸的影響約在0.36到0.37個百分點左右。

朱民指出，從外部衝擊來看，川普政策的不穩定性是很大的問題。過去的一段時間裡，可以看到美元走強又走弱、又看到美國10年期國債走勢上升又下跌，美國股市不斷波動和調整，川普的經濟政策毫無疑義地將是今年最大的不確定性。全球利率水準變化，也將引起全球資產配置和資本流動。

朱民提到全球政治格局的變化，特別是民粹主義的迅速崛起，以及社會和諧度的普遍惡化可能帶來的國與國間的衝突，改變地緣政治，連帶也會影響經濟發展。1060324

(中央社)