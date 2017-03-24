台東漁民詐領勞退金 勞保局提訴訟
台東新港區漁會74位漁民涉嫌偽造薪資投保，詐領退休金給付6000多萬元，日前已判決定讞，勞保局陸續提出訴訟，希望能追回溢領勞退休金。
民國96年間，勞保局發現漁民勞退休金有異常，移送檢調偵辦。檢調發現有漁民使用虛偽的不實魚貨交易證明文件，將投保金額從最低投保薪資16500元調高為42000元或43900，退休後領取最高的勞退金。
檢調從民國91年清查至95年，全國有490名漁民被依詐欺起訴，分別被判處2至8個月，得以緩刑或易科罰金。
勞保局最近根據法院判決，陸續對漁民提出訴訟，追回於民溢領的退休金，引起新港漁民的不滿。
勞保局表示，漁民溢領的金額從新台幣30萬元到100萬元，台東新港漁民74名漁民溢領金額6000多萬元，目前都已經提起法律訴訟。1060324
(中央社)
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