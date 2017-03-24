起亞菁英賽首輪 龔怡萍並列18名

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台灣高球女將龔怡萍在起亞菁英賽首輪打出3鳥、1柏忌的70桿並列18名，是首輪唯一交出低於標準桿成績的台灣選手。

美國女子職業高球巡迴賽（LPGA）總獎金180萬元（約新台幣5486萬元）的起亞菁英賽（KIA Classic），當地時間23日起在美國的加州進行4回合共72洞的賽事。

龔怡萍首輪抓下3隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿2桿的70桿成績並列18名，是台灣選手中唯一交出低於標準桿成績者。

去年拿下LPGA全卡資格，本季才正式踏上LPGA戰場的錢珮芸，今天打出73桿並列65名，徐薇淩以74桿並列81名，曾雅妮打出75桿並列105名，李旻以77桿並列126名，程思嘉只打出83桿，單獨排在墊底的143名。

美國選手克爾（Cristie Kerr）打出7鳥、1柏忌，馬丁（Mo Martin）打出6鳥、0柏忌，韓國女將田仁智（In Gee Chun）打出8鳥、2柏忌，3人同以低於標準桿6桿的66桿成績並列領先。1060324

(中央社)