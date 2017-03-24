起亞菁英賽首輪 龔怡萍並列18名
台灣高球女將龔怡萍在起亞菁英賽首輪打出3鳥、1柏忌的70桿並列18名，是首輪唯一交出低於標準桿成績的台灣選手。
美國女子職業高球巡迴賽（LPGA）總獎金180萬元（約新台幣5486萬元）的起亞菁英賽（KIA Classic），當地時間23日起在美國的加州進行4回合共72洞的賽事。
龔怡萍首輪抓下3隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿2桿的70桿成績並列18名，是台灣選手中唯一交出低於標準桿成績者。
去年拿下LPGA全卡資格，本季才正式踏上LPGA戰場的錢珮芸，今天打出73桿並列65名，徐薇淩以74桿並列81名，曾雅妮打出75桿並列105名，李旻以77桿並列126名，程思嘉只打出83桿，單獨排在墊底的143名。
美國選手克爾（Cristie Kerr）打出7鳥、1柏忌，馬丁（Mo Martin）打出6鳥、0柏忌，韓國女將田仁智（In Gee Chun）打出8鳥、2柏忌，3人同以低於標準桿6桿的66桿成績並列領先。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。