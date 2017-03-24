國土賤賣建校疑雲 安倍為妻辯護

日本首相安倍晉三與妻子安倍昭惠捲入國有地賤賣疑雲，昨天國會訊問證人-學校法人森友學園理事長籠池泰典，陸續拋出「震撼彈」。今天在野黨要求安倍昭惠等作證訊問。

原經營幼稚園的學校法人森友學園，原本計畫在大阪府豐中市興建新小學「瑞穗之國紀念小學院」，訂於今年春天開始招生，但遭爆料以相當於市價1成的低價，以比市價少了約8億日圓（約新台幣2億2000萬元）取得國有地，因安倍昭惠曾任這所學校的名譽校長，被質疑她濫用特權當「門神」。

籠池昨天應國會議員的要求到參、眾議院接受證人詢問。他表示，安倍昭惠曾捐100萬日圓，說是來自安倍晉三的錢。而且籠池的妻子曾支付安倍昭惠10萬日圓演講費。

民進、共產、自由、社民等4個在野黨，今天在國會大廈召開國會對策委員長會談，一致同意要求對安倍昭惠、大阪府知事松井一郎等人進行證人詢問。下午最大在野黨民進黨向執政黨自民黨要求，請安倍昭惠等8人到國會進行證人詢問。

對此，日本首相安倍晉三今天上午在參議院預算委員會說：「並非做了不正、觸犯刑法的事，要求做證人詢問，很可笑。」安倍重申，他與妻子安倍昭惠並沒牽涉國有地交易或批准小學建校。

安倍今天表示，從他妻子和籠池之妻通電郵的內容可看出，籠池所言並非事實，他認為籠池的指控，充滿惡意。

經手國有地交易的財務省（財政部）官員出席參議院預算委員會，說明交易並無牽扯政治或特別考量。

民進黨追究，安倍昭惠隨行的官員參與國有地交易，這涉及政府不當施壓或關說。但安倍否認有此事。

籠池昨天在國會的證人詢問時，對於國有地租地契約，表示曾找安倍昭惠商量。安倍昭惠當時隨行的官員谷查惠子曾給他傳真信，說明詢問財務省的結果。

安倍今天表示，籠池寫信詢問安倍昭惠，谷查惠子只是做了事務性的詢問而已，並沒關說、不當施壓。

籠池昨天在國會表示，以超乎想像的低價取得國有地，他也感到驚訝，覺得如有一陣「神風吹來」，背後應有看不到的力量。他認為或許有政治力介入，他還爆料約15人的名字。

籠池說，整件事是「事實比小說還奇」，不滿事到如今，其他人都想斷尾求生，尤其最氣大阪府知事。

昨天籠池在參、眾議院的證人詢問，日本放送協會（NHK）實況轉播，最高收視率是16.1%。日媒稱此為「籠池劇場」，執政黨原以為籠池出面說明，可讓歹戲落幕，未料只是揭開序幕。1060324

(中央社)