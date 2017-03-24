大甲媽遶境 洪秀柱詹啟賢同送媽祖上轎
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動今天正式啟動，國民黨主席洪秀柱、前國民黨副主席詹啟賢下午參加上轎典禮，兩人並沒有多做交談。
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，今天在鑼鼓齊鳴聲中啟動，洪秀柱、詹啟賢下午抵達鎮瀾宮，參與上轎儀式。鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌、立委顏寬恒、台中市副市長張光瑤，也出席上轎儀式。
參加遶境進香的正爐媽、湄洲媽、副爐媽，還有隨行的千里眼、順風耳神尊，一一被請上轎，上轎儀式順利結束。
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，為期9天8夜，路程長達350多公里，沿途駐駕多家宮廟。一早鎮瀾宮陸續湧進許多人潮，不少香客前來參香，他們將手中令旗過過香爐後，隨即踏上遶境旅程。媽姐將在晚上11時起駕遶境。1060324
(中央社)
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