港股收紅 陸輝山乳業一度崩跌91%

我要評比

香港股市今天收漲，本週則以小紅作收。市場投資人觀望美國健保改革法案是否能順利在國會過關。健保改革法案被視為美國總統川普能否順利推動成長導向經濟政策的指標。

港股恆生指數今天收盤漲0.13%，或30.57點，來到24358.27點。

基準上證綜合指數收盤上揚0.64%，或20.90點，來到3269.45點。深證綜合指數收盤漲升0.40%，或8.14點，來到2046.74點。

在港掛牌的大陸輝山乳業股價盤中一度狂瀉超過90%，市值蒸發約41億美元，成為大盤跌勢最慘的個股之一。

輝山乳業股價早盤近午崩跌91%，稍後跌幅稍微收斂，午盤開始不久即宣布暫停交易。

輝山乳業股價崩跌原因初步不明，但彭博報導，對沖基金渾水公司（Muddy Waters）去年12月指這家公司「價值近乎零」，引發外界質疑該公司獲利能力。

空頭炒家卜洛克（Carson Block）成立的渾水公司，當時稱輝山乳業高報牧場支出，以「支撐」公司的財報。

輝山乳業一度暫停交易，並駁斥這種說法沒有根據。公司也表示，董事長楊凱已經增加公司持股。1060324

(中央社)