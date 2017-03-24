桃園農業博覽會倒數30天
桃園市長鄭文燦今天說，桃園未來持續產業發展，也兼顧環境保育，邀大家4月22日至5月14日期間，前來參觀桃園農業博覽會。
鄭文燦今天前往桃園區西門國小，出席「桃園農業博覽會倒數30天樂活體驗記者會」時表示，「2017桃園農業博覽會」將於30天後展開試營運，要展現「循環經濟」、「地景藝術」、「綠色生活」與「科技農業」四大特色，並規劃8個展區，各展區均提供樂活體驗活動及DIY手作體驗項目，融入環境教育概念。
鄭文燦說，農博有四大特色，第一個為「循環經濟」，增加物品的再生利用，體現3R（減量Reduce、再利用Reuse、回收Recycle）概念；第二個為「地景藝術」，呈現植物地景；第三個為「綠色生活」，提倡環保理念，減輕環境負擔；第四個為「科技農業」，展現未來農業發展趨勢。1060324
(中央社)
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