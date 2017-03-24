陸軍招募人才 南區專訓中心邀學生參訪
陸軍南區專長訓練中心今天邀請鳳山工商師生，舉辦「全民國防教育參訪活動」，強化落實全民國防教育，也加強國軍招募人才，歡迎有志青年加入。
陸軍南區專長訓練中心在高雄鳳山黃埔營區，邀請鳳山工商師生70多人參訪，讓學生親身體驗模擬戰場環境及掌握步槍射擊要領，青年學子們對於步槍等槍械十分感興趣，頻頻詢問射擊要領。
這項參訪活動安排學子參加「射擊模擬教室體驗」、「陸軍官校校史館及教育展示館導覽」、「微電影欣賞」及「志願役人員經驗分享」等行程，並發揮巧思運用有獎徵答及精美個人化禮品與學生現場互動。
陸軍南區專長訓練中心表示，目前社會年輕族群對於國防認知多來自書本及網路資訊，透過參訪活動除可增加青年學子接觸國軍訓練及部隊生活實況機會，另方面更能提升對國防事務的支持與軍人角色的認同。
陸軍南區專長訓練中心鼓勵在校學子畢業後，可勇於接受挑戰，踴躍加入國軍，共同為保衛國家安全而努力。1060324
(中央社)
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