竹田淹水有解 屏縣府斥資9062萬改善排水護岸

我要評比

縣長潘孟安於竹田鄉竹鳳橋視察「龍頸溪排水護岸改善工程」。(縣府提供)

龍頸溪排水護岸改善工程。(縣府提供)

屏縣長潘孟安今天前往竹田鄉竹鳳橋視察「龍頸溪排水護岸改善工程」，工程計畫包括排水護岸改善以及竹鳳橋改建，由第七河川局與屏東縣政府分別執行，經費總計9062萬，預定4月18日完工，將改善竹田市區及糶糴村往年逢雨易淹水情形。

潘孟安表示，龍頸溪為東港溪流域重要支流，扮演內埔、竹田兩鄉區域河川分洪功能，因長期失修造成竹田地區淹水危害隱憂，縣府為此向中央爭取經費，並與第七河川局協力改善，完工後不但達到治水防洪功能，未來更能串接內埔、竹田客家文化走廊，提供居民親水生活與優質生態環境。

縣府水利處指出，工程計畫之一的竹鳳橋改建由縣府執行，包括雙側引道工程及橋體改建，將既有橋樑通水斷面不足易阻水之情形，配合龍頸溪排水護岸加大流水斷面，並提高樑底高程及橋面拓寬，可有效減少竹田鄉淹水面積、淹水深度及縮短淹水時間，減輕洪災損失。

(中時)