澎湖縣旅館客房與餐飲服務訓練班報名 延長至3月30日

澎湖縣政府為提升縣民就業或創業機會，委託國立澎湖科技大學為失業者開辦「106年度旅館客房與餐飲服務訓練班」，協助失業或待（轉）業民眾學習專業知識與技能應用於住宿與餐飲業之職場領域，以謀得一技之長投入旅館或民宿行業服務。

本訓練參訓對象為年滿15歲以上失業者，具有獨立負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、原住民、生活扶助戶中有工作能力之失業者、更生受保護人失業者、外籍或大陸配偶、家庭暴力被害人及長期失業者等特殊對象身分及一般失業者具有工作能力、工作意願及學習技能者，均歡迎報名參訓。

縣府社會處指出，旅館客房與餐飲服務訓練班授課時數為264個小時，參訓員額30人，訓練期間自4月10日至5月26日，除特定對象失業者免費參訓外，依勞動部勞動力發展署規定，一般失業參訓學員須負擔百分之二十訓練費用，於參訓時繳交後，彙整繳回勞動部就業安定基金專戶；且符合特定對象失業者，檢具指定之證明文件，由培訓單位代為申請訓練期間每人每月按基本工資(新臺幣21,009元)百分之六十發給職訓生活津貼（新臺幣12,605元）。

本訓練班尚有名額，受理報名日期延長至3月30日下午4時止，可於上班時間內逕向承訓單位國立澎湖科技大學餐旅管理系(實驗大樓1樓餐旅管理系辦公室)報名，所有報名民眾均應參加口試及筆試進行甄試，甄試時間為4月7日上午9時，依成績計算總分及名次後，依序錄訓。

歡迎有意願參訓者踴躍報名，詳情請洽06-9264115轉3312，有關招生簡章、報名表相關資料可逕洽承訓單位國立澎湖科技大學（觀光休閒學院餐旅管理系）或縣府社會處或澎湖就業中心索取，或至縣府社會處網站。

(中時)